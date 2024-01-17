RT в Telegram
Подпишись

Захарова прокомментировала слова Макрона о недопустимости победы России

Короткая ссылка
Официальный представитель российского МИД Мария Захарова прокомментировала высказывание президента Франции Эммануэля Макрона о недопустимости победы России на Украине.
Захарова прокомментировала слова Макрона о недопустимости победы России
  • РИА Новости

Макрон ранее заявил, что Евросоюз, и Франция в частности, не могут позволить России победить на Украине.

«Если Макрон располагает копией упомянутых «правил», просьба поделиться», — написала Захарова в своём Telegram-канале.

Она подчеркнула, что победа России от «позволения» Макрона или кого-либо ещё не зависит и российская сторона сделает то, о чём заявила.

14 декабря в ходе «Итогов года» российский лидер Владимир Путин заявил, что победа будет за Россией.

Глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель отмечал, что Россия одержит верх в украинском конфликте, если ЕС не мобилизует все свои возможности. Он также назвал Россию великой державой, которая «угрожает демократии» Европы.

По мнению заместителя председателя Совета безопасности России Дмитрия Медведева, вероятность нового конфликта с Украиной в будущем является стопроцентной, какие бы «бумажки о безопасности» киевский режим ни подписывал с Западом.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2024 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить