Официальный представитель российского МИД Мария Захарова прокомментировала высказывание президента Франции Эммануэля Макрона о недопустимости победы России на Украине.

Макрон ранее заявил, что Евросоюз, и Франция в частности, не могут позволить России победить на Украине.

«Если Макрон располагает копией упомянутых «правил», просьба поделиться», — написала Захарова в своём Telegram-канале.

Она подчеркнула, что победа России от «позволения» Макрона или кого-либо ещё не зависит и российская сторона сделает то, о чём заявила.

14 декабря в ходе «Итогов года» российский лидер Владимир Путин заявил, что победа будет за Россией.

Глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель отмечал, что Россия одержит верх в украинском конфликте, если ЕС не мобилизует все свои возможности. Он также назвал Россию великой державой, которая «угрожает демократии» Европы.

По мнению заместителя председателя Совета безопасности России Дмитрия Медведева, вероятность нового конфликта с Украиной в будущем является стопроцентной, какие бы «бумажки о безопасности» киевский режим ни подписывал с Западом.