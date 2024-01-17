Макрон заявил, что Евросоюз не должен позволить России победить на Украине

Евросоюз и Франция в частности не могут позволить России победить на Украине, заявил французский президент Эммануэль Макрон во время пресс-конференции.

Его слова приводит газета Le Monde.

«Мы не можем позволить России победить», — заявил он.

Французский президент собирается приехать в Киев в феврале, чтобы обсудить поставки вооружений украинским войскам.

Президент России Владимир Путин во время пресс-конференции 15 декабря высказался об отношениях с Макроном. Он отметил, что ранее они были «достаточно хорошие, добрые, рабочие». С какого-то момента президент Франции прекратил отношения с российской стороной, сказал он. Путин подчеркнул: «Не мы же прекратили, не я прекратил. Это он прекратил. Если интерес есть — пожалуйста, мы готовы. Интереса нет — мы обойдёмся».

Он также заявил, что, как и российские военные, пойдёт до конца в деле защиты интересов страны, в том числе в спецоперации. Министр обороны Сергей Шойгу сообщил, что армия России в 2024 году будет продолжать операцию на Украине до полного выполнения задач, которые поставил президент.