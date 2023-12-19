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Путин заявил, что пойдёт до конца в деле защиты интересов России

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Президент России Владимир Путин, как и российские военные, пойдёт до конца в деле защиты интересов страны, в том числе в спецоперации. Об этом он сказал во время общения с военнослужащими, награждёнными звёздами Героя России.
Путин заявил, что пойдёт до конца в деле защиты интересов России
  • AP
  • © Gavriil Grigorov, Sputnik

«Мы все с вами, и я в том числе, пойдём до конца, защищая интересы страны», — сказал глава государства, видео с его словами опубликовал журналист Павел Зарубин.

Путин отметил, что для него важно услышать людей, которые рискуют собой и своим здоровьем, не боясь идти вперёд.

Как отметил 19 декабря министр обороны Сергей Шойгу, армия России в 2024 году будет продолжать операцию на Украине до полного выполнения задач, которые поставил президент.

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