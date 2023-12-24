RT в Telegram
Подпишись

Боррель: Россия победит на Украине, если ЕС не мобилизует все возможности

Короткая ссылка
Глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель заявил, что Россия одержит верх в украинском конфликте, если ЕС не мобилизует все свои возможности.
Боррель: Россия победит на Украине, если ЕС не мобилизует все возможности
  • РИА Новости

Об этом сообщает The Guardian.

«Если мы не изменим быстро курс, не мобилизуем все наши возможности, это позволит (президенту России Владимиру. — RT) Путину победить в войне на Украине», — отметил он.

Боррель также назвал Россию великой державой, которая «угрожает демократии» Европы.

Российская сторона не останется удовлетворённой «ограниченной территориальной победой», поэтому ЕС необходимо готовиться к конфликту высокой интенсивности в течение долгого времени, добавил глава дипломатии ЕС.

Ранее издание The Nation сообщило, что Украина не имеет шансов на победу в конфликте с Россией, поэтому Соединённые Штаты должны заставить Владимира Зеленского сесть за стол переговоров.

Депутат Европарламента от Ирландии Клэр Дейли заявила, что западные страны подталкивают Украину к невыгодным для Киева условиям мира.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить