Глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель заявил, что Россия одержит верх в украинском конфликте, если ЕС не мобилизует все свои возможности.

Об этом сообщает The Guardian.

«Если мы не изменим быстро курс, не мобилизуем все наши возможности, это позволит (президенту России Владимиру. — RT) Путину победить в войне на Украине», — отметил он.

Боррель также назвал Россию великой державой, которая «угрожает демократии» Европы.

Российская сторона не останется удовлетворённой «ограниченной территориальной победой», поэтому ЕС необходимо готовиться к конфликту высокой интенсивности в течение долгого времени, добавил глава дипломатии ЕС.

Ранее издание The Nation сообщило, что Украина не имеет шансов на победу в конфликте с Россией, поэтому Соединённые Штаты должны заставить Владимира Зеленского сесть за стол переговоров.

Депутат Европарламента от Ирландии Клэр Дейли заявила, что западные страны подталкивают Украину к невыгодным для Киева условиям мира.