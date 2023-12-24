Боррель: Россия победит на Украине, если ЕС не мобилизует все возможности
- РИА Новости
Об этом сообщает The Guardian.
«Если мы не изменим быстро курс, не мобилизуем все наши возможности, это позволит (президенту России Владимиру. — RT) Путину победить в войне на Украине», — отметил он.
Боррель также назвал Россию великой державой, которая «угрожает демократии» Европы.
Российская сторона не останется удовлетворённой «ограниченной территориальной победой», поэтому ЕС необходимо готовиться к конфликту высокой интенсивности в течение долгого времени, добавил глава дипломатии ЕС.
Ранее издание The Nation сообщило, что Украина не имеет шансов на победу в конфликте с Россией, поэтому Соединённые Штаты должны заставить Владимира Зеленского сесть за стол переговоров.
Депутат Европарламента от Ирландии Клэр Дейли заявила, что западные страны подталкивают Украину к невыгодным для Киева условиям мира.