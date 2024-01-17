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Медведев назвал стопроцентной вероятность нового конфликта с Украиной

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Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев заявил, что вероятность нового конфликта с Украиной в будущем является стопроцентной, какие бы «бумажки о безопасности» киевский режим ни подписывал с Западом.
Медведев назвал стопроцентной вероятность нового конфликта с Украиной
  • РИА Новости

Об этом он написал в своём Telegram-канале, объясняя опасность Украины для её же жителей.

По его словам, существование самостоятельного государства на исторических территориях России теперь будет постоянным поводом для возобновления боевых действий, независимо от того, кто будет «стоять у руля» на Украине.

«Существует стопроцентная вероятность нового конфликта, какие бы бумажки о безопасности ни подписывал Запад с марионеточным киевским режимом», — отметил Медведев.

По его словам, этот конфликт не смогут предотвратить ни ассоциация Украины с Евросоюзом, ни вступление данной «искусственной страны» в Североатлантический альянс.

Медведев добавил, что «это может произойти и через десять, и через пятьдесят лет».

Ранее французский президент Эммануэль Макрон заявил, что Украина и Франция собираются в ближайшие недели подписать соглашение о гарантиях безопасности.

До этого сообщалось, что Великобритания в рамках соглашения о сотрудничестве в сфере безопасности обязалась на протяжении десяти лет поддерживать Украину.

Также стало известно, что Британия поставит Украине дальнобойные ракеты и боеприпасы для артиллерии.

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