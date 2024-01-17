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Президент Эквадора заявил, что с радостью примет помощь США в поставках оружия

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Президент Эквадора Даниэль Нобоа заявил, что с радостью принял бы помощь от Соединённых Штатов для борьбы с терроризмом и наркоторговлей.
Президент Эквадора заявил, что с радостью примет помощь США в поставках оружия
  • © AP Photo/Dolores Ochoa

Об этом пишет РИА Новости.

По его словам, Эквадор нуждается в международном сотрудничестве.

«Я бы с радостью принял сотрудничество со стороны США. Нам нужно оборудование, оружие, разведданные», — отметил Нобоа.

Президент добавил, что проблема с терроризмом и наркоторговлей носит глобальный характер и выходит за пределы границ государства.

Ранее эквадорские полицейские и силовики задержали в Эсмеральдасе двух главарей банды «Лос-Ганстерс» из списка подлежащих ликвидации террористических организаций.

Как отмечал посол России в Эквадоре Владимир Спринчан, российское посольство в республике известило власти страны, что передача российской и украинской техники в США будет недружественным шагом.

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