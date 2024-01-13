Силовики задержали в Эквадоре двух главарей банды, объявленной террористами

Полицейские и силовики задержали в Эсмеральдасе двух главарей банды «Лос-Ганстерс» из списка подлежащих ликвидации террористических организаций, следует из заявления объединённого командования ВС Эквадора.

«Двое главарей, считающихся особо ценными, взяты в плен! Себастьян М по прозвищу «Ла С» вместе с другим террористом из «Лос-Ганстерс» были схвачены вооружёнными силами и полицией Эквадора», — приводит сообщение РИА Новости.

Уточняется, что силовики задержали бандитов утром 13 января в Эсмеральдасе.

Ранее посол России в Эквадоре Владимир Спринчан заявил, что в республике идёт острая фаза контртеррористической операции — активные действия армия предпринимает в прибрежных провинциях на маршрутах наркоторговли и в тюрьмах.

Уроженец Эквадора Эрик, который живёт и учится в России, рассказал RT, что жители страны стараются не выходить из дома без крайней необходимости и по возможности работают удалённо.

Президент Эквадора Даниэль Нобоа заявил в эфире Canela Radio, что страна находится в состоянии войны с терроризмом.