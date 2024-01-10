Уроженец Эквадора рассказал RT о ситуации в стране

Уроженец Эквадора Эрик, который живёт и учится в России, рассказал RT, что жители страны стараются не выходить из дома без крайней необходимости и по возможности работают удалённо.

«Cейчас никто не живёт нормально, люди напуганы, ситуация очень критическая», — отметил он.

Об этом ему рассказала его семья, которая живёт в Лохе, на юге Эквадора. По словам родных Эрика, по вечерам в стране комендантский час, люди боятся.

«Моя мать — профессор университета, сестра — графический дизайнер, брат — студент, а старший брат — врач. Сейчас только он работает как обычно. Вчера другие мои родные не смогли добраться до своих работы и учёбы: весь транспорт был нерабочим», — поделился собеседник.

Ранее президент Эквадора Даниэль Нобоа заявил, что страна находится в состоянии «внутреннего вооружённого конфликта» после бунтов в тюрьмах и захватов заложников.