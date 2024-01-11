Президент Эквадора заявил о войне с терроризмом в стране

Президент Эквадора Даниэль Нобоа заявил в эфире Canela Radio, что страна находится в состоянии войны с терроризмом.

Таким образом он ответил на вопрос ведущего о том, находится ли страна в состоянии войны.

«По сути, да. Сейчас происходит внутренний вооружённый конфликт... Когда речь идёт о террористах и мы находимся в состоянии войны, применяются иные законы для борьбы с ними», — цитирует его ТАСС.

Ранее уроженец Эквадора Эрик, который живёт и учится в России, рассказал RT, что жители страны стараются не выходить из дома без крайней необходимости и по возможности работают удалённо.