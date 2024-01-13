Посол России: в Эквадоре проходит острая фаза контртеррористической операции

В Эквадоре идёт острая фаза контртеррористической операции — активные действия армия предпринимает в прибрежных провинциях на маршрутах наркоторговли и в тюрьмах, заявил посол России в республике Владимир Спринчан.

«Мы называем эту ситуацию острой фазой контртеррористической операции, но никак не вооружённым конфликтом, потому что конфликт предполагает более-менее равные силы сторон. Здесь же отдельные выпады преступников и организованное государством противостояние», — заявил он РИА Новости.

Дипломат уточнил, что постепенно страна возвращается к нормальному ритму жизни. Операции вооружённых сил проходят в шести прибрежных провинциях, где идут маршруты наркоторговцев, и у тюрем.

Ранее уроженец Эквадора Эрик, который живёт и учится в России, рассказал RT, что жители страны стараются не выходить из дома без крайней необходимости и по возможности работают удалённо.

Президент Эквадора Даниэль Нобоа заявил в эфире Canela Radio, что страна находится в состоянии войны с терроризмом.