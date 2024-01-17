Антонов: Россия требует от США усилить охрану её дипмиссий в связи с выборами

Посольство России в США запросило у американских властей усиление мер безопасности у российских дипломатических миссий в связи с предстоящими в марте выборами президента России.

Об этом в интервью мультимедийному информационному центру «Известия» заявил посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов.

По его словам, ситуация в сфере безопасности наших диппредставительств заметно ухудшилась, что вызывает у российской стороны серьёзную обеспокоенность.

«Регулярно сталкиваемся с манифестациями и провокационными акциями сторонников киевского режима возле российских загранучреждений», — цитирует дипломата ТАСС.

При этом Антонов выразил надежду на то, что на время проведения выборов будет установлен запрет на пикеты в непосредственной близости от российских загранучреждений.

Ранее сотрудникам российского посольства в США и членам их семей поступали угрозы.

Также Антонов заявил, что США не прекращают охоту за россиянами в третьих странах.

Кроме того, заведующая консульским отделом посольства России в США Надежда Шумова заявила, что штат данной части российской дипломатической миссии вскоре сократится на 40%.