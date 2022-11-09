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Антонов: сотрудникам российского посольства в США поступают угрозы

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Сотрудникам российского посольства в США и членам их семей поступают угрозы, заявил посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов.
Антонов: сотрудникам российского посольства в США поступают угрозы
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«Что касается угроз — они действительно нередки. Обычной и электронной почтой, через соцсети недоброжелатели пытаются запугать дипломатов и членов их семей», — заявил он в интервью РИА Новости.

Антонов рассказал, что работу дипмиссии пытаются блокировать, например, пытались заблокировать вход гостям, прибывающим на приём в честь Дня России.

Ранее Антонов заявил, что Госдепартамент может без объяснения причин запрещать российским дипломатам выезд из Вашингтона.

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