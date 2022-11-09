Антонов: сотрудникам российского посольства в США поступают угрозы

Сотрудникам российского посольства в США и членам их семей поступают угрозы, заявил посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов.

«Что касается угроз — они действительно нередки. Обычной и электронной почтой, через соцсети недоброжелатели пытаются запугать дипломатов и членов их семей», — заявил он в интервью РИА Новости.

Антонов рассказал, что работу дипмиссии пытаются блокировать, например, пытались заблокировать вход гостям, прибывающим на приём в честь Дня России.

Ранее Антонов заявил, что Госдепартамент может без объяснения причин запрещать российским дипломатам выезд из Вашингтона.