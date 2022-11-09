Антонов: российским дипломатам могут без объяснения причин запрещать выезд из Вашингтона

Госдепартамент может без объяснения причин запрещать российским дипломатам выезд из Вашингтона, заявил посол России в США Анатолий Антонов.

«Для выезда за город всем дипломатам теперь надо за неделю-две предупреждать Госдепартамент о точном маршруте. Причём американцы могут отказать без объяснения причин», — рассказал он в интервью РИА Новости.

По словам Антонова, российские дипломаты вынуждены работать в условиях многочисленных ограничений, которые «постоянно придумывает принимающая сторона».

Ранее старший советник, глава правовой референтуры миссии при ООН Сергей Леонидченко рассказал, что в США ввели фактически разрешительный порядок передвижения для сотрудников российского постпредства при ООН за пределы 25-мильной зоны вокруг штаб-квартиры организации.