Консульский отдел посольства России в США вскоре потеряет 40% состава
- Gettyimages.ru
Об этом она рассказала ТАСС, подводя итоги работы за 2023 год.
«В 2024 году условия консульской работы в Соединённых Штатах ещё сильнее ухудшатся. Через десять дней консульский отдел потеряет 40% своего состава», — отметила Шумова.
По её словам, данное сокращение приведёт к тому, что дипмиссии будет сложнее обеспечивать как выезды, так и одновременно полноценную работу консульского отдела.
Причину сокращения штата она объяснила «введёнными американцами ограничениями по сроку пребывания в США российских дипломатов».
Ранее сообщалось, что дипломатам России в США не дали посетить военно-мемориальное кладбище на Аляске.