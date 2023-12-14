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Консульский отдел посольства России в США вскоре потеряет 40% состава

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Заведующая консульским отделом посольства России в США Надежда Шумова заявила, что штат данной части российской дипломатической миссии вскоре сократится на 40%.
Консульский отдел посольства России в США вскоре потеряет 40% состава
  • Gettyimages.ru

Об этом она рассказала ТАСС, подводя итоги работы за 2023 год.

«В 2024 году условия консульской работы в Соединённых Штатах ещё сильнее ухудшатся. Через десять дней консульский отдел потеряет 40% своего состава», — отметила Шумова.

По её словам, данное сокращение приведёт к тому, что дипмиссии будет сложнее обеспечивать как выезды, так и одновременно полноценную работу консульского отдела.

Причину сокращения штата она объяснила «введёнными американцами ограничениями по сроку пребывания в США российских дипломатов».

Ранее сообщалось, что дипломатам России в США не дали посетить военно-мемориальное кладбище на Аляске.

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