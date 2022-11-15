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Антонов: США не прекращают охоту за россиянами в третьих странах

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Соединённые Штаты не прекращают охоту за россиянами в третьих странах.

Об этом заявил посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов.

«Что касается ареста или задержания наших граждан в третьих странах, то мы неоднократно заявляли, что категорически выступаем против политики США охоты за россиянами в различных странах мира», — цитирует его РИА Новости.

Антонов назвал подобную практику неприемлемой.

Ранее Антонов сообщал, что сотрудникам российского посольства в США и членам их семей поступают угрозы.

По его словам, Госдепартамент может без объяснения причин запрещать российским дипломатам выезд из Вашингтона.

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