Пушков призвал Запад принять очевидное в вопросе урегулирования на Украине

Сенатор Алексей Пушков выразил мнение, что Швейцария своими заявлениями об урегулировании конфликта на Украине лишь «признала то, что не признать невозможно».

Об этом он написал в своём Telegram-канале.

Ранее министр иностранных дел Швейцарии Иньяцио Кассис заявил, что Россию следует включить в дискуссию об урегулировании на Украине.

При этом Пушков обратил внимание на то, что данное заявление Кассиса западные СМИ подают чуть ли не как сенсацию, хотя на деле это самоочевидно.

«Швейцария лишь признала то, что не признать невозможно, хотя на нынешнем Западе обычный здравый смысл уже производит эффект разорвавшейся бомбы», — сказал Пушков.

Ранее сообщалось, что Швейцария следит за обсуждением на Украине законопроекта о мобилизации.

Также Пушков заявлял, что Запад ведёт «ледяную войну» против России.