Сенатор Пушков: Запад ведёт «ледяную войну» против России
Пушков в ответ на слова финского министра заявил о «ледяной войне» с Россией
Об этом он написал в своём Telegram-канале.
По словам Пушкова, Запад притворяется, будто всего этого не делает, а лишь «готовится к новой холодной войне».
«...Уже почти два года они сами её против России ведут, причём в самой активной форме», — сказал сенатор.
Ранее министр обороны Финляндии Антти Хяккянен высказал мнение, что между Россией и странами Запада начинается новая холодная война.
Также Пушков заявил, что ценность слов начальника чешского Генштаба Карела Ржегки о потенциальном конфликте с Россией близка к нулю.