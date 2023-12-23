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Сенатор Пушков: Запад ведёт «ледяную войну» против России

Пушков в ответ на слова финского министра заявил о «ледяной войне» с Россией

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Сенатор Алексей Пушков, комментируя слова министра обороны Финляндии Антти Хяккянена о подготовке Запада к холодной войне с Россией, заявил, что западные страны уже ведут против Москвы «ледяную войну», при этом участвуя и в «горячей» на Украине.

Об этом он написал в своём Telegram-канале.

По словам Пушкова, Запад притворяется, будто всего этого не делает, а лишь «готовится к новой холодной войне».

«...Уже почти два года они сами её против России ведут, причём в самой активной форме», — сказал сенатор.

Ранее министр обороны Финляндии Антти Хяккянен высказал мнение, что между Россией и странами Запада начинается новая холодная война

Также Пушков заявил, что ценность слов начальника чешского Генштаба Карела Ржегки о потенциальном конфликте с Россией близка к нулю.

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