Пушков: ценность слов главы генштаба Чехии о запугивании России близка к нулю
Об этом он написал в Telegram.
Он отметил, что военных и политиков Чехии раздувает от собственной значимости, так как эта страна является членом НАТО.
«Ценность мнения начальника генштаба Чехии близка к нулю. Чехия — страна с 10 миллионами человек и незначительной армией», — заявил Пушков.
Ранее Ржегка заявил, что избежать потенциального конфликта с Россией можно только с помощью запугивания.
По его словам, Москва должна увидеть, что у Чехии есть способность и воля защитить себя.