Пушков: ценность слов главы генштаба Чехии о запугивании России близка к нулю

Сенатор Алексей Пушков заявил что ценность слов начальника чешского генштаба Карела Ржегки о потенциальном конфликте с Россией близка к нулю, такое мнение выразил сенатор Алексей Пушков.

Об этом он написал в Telegram.

Он отметил, что военных и политиков Чехии раздувает от собственной значимости, так как эта страна является членом НАТО.

«Ценность мнения начальника генштаба Чехии близка к нулю. Чехия — страна с 10 миллионами человек и незначительной армией», — заявил Пушков.

Ранее Ржегка заявил, что избежать потенциального конфликта с Россией можно только с помощью запугивания.

По его словам, Москва должна увидеть, что у Чехии есть способность и воля защитить себя.