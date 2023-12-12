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Пушков: ценность слов главы генштаба Чехии о запугивании России близка к нулю

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Сенатор Алексей Пушков заявил что ценность слов начальника чешского генштаба Карела Ржегки о потенциальном конфликте с Россией близка к нулю, такое мнение выразил сенатор Алексей Пушков.

Об этом он написал в Telegram.

Он отметил, что военных и политиков Чехии раздувает от собственной значимости, так как эта страна является членом НАТО.

«Ценность мнения начальника генштаба Чехии близка к нулю. Чехия — страна с 10 миллионами человек и незначительной армией», — заявил Пушков.

Ранее Ржегка заявил, что избежать потенциального конфликта с Россией можно только с помощью запугивания.

По его словам, Москва должна увидеть, что у Чехии есть способность и воля защитить себя.

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