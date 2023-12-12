RT в Telegram
Подпишись

CT24: в Чехии призвали к запугиванию России, чтобы избежать войны с ней

Короткая ссылка
Начальник генерального штаба Чехии Карел Ржегка заявил, что избежать потенциального конфликта с Россией можно только с помощью запугивания.

Об этом сообщает CT24.

По его словам, Москва должна увидеть, что у Чехии есть способность и воля защитить себя.

«Речь идёт не о какой-то декларации — они должны увидеть, что это действительно бессмысленно», — сказал Ржегка.

Он также заявил, что война с Россией не является непредставимой, хоть и сейчас неправдоподобна.

23 ноября президент Чехии Петр Павел заявил, что Россия остаётся главной угрозой для ЕС, а европейские армии готовятся к конфликту высокой интенсивности.

Чешское ТВ (ЧТВ) сообщало, что Финансово-аналитическое управление (ФАУ) Чехии изучает возможность заморозки новых объектов недвижимости, принадлежащих России.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить