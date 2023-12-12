CT24: в Чехии призвали к запугиванию России, чтобы избежать войны с ней

Начальник генерального штаба Чехии Карел Ржегка заявил, что избежать потенциального конфликта с Россией можно только с помощью запугивания.

Об этом сообщает CT24.

По его словам, Москва должна увидеть, что у Чехии есть способность и воля защитить себя.

«Речь идёт не о какой-то декларации — они должны увидеть, что это действительно бессмысленно», — сказал Ржегка.

Он также заявил, что война с Россией не является непредставимой, хоть и сейчас неправдоподобна.

23 ноября президент Чехии Петр Павел заявил, что Россия остаётся главной угрозой для ЕС, а европейские армии готовятся к конфликту высокой интенсивности.

Чешское ТВ (ЧТВ) сообщало, что Финансово-аналитическое управление (ФАУ) Чехии изучает возможность заморозки новых объектов недвижимости, принадлежащих России.