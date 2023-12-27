Швейцария следит за обсуждением на Украине законопроекта о мобилизации

Швейцария внимательно следит за обсуждением на Украине законопроекта о мобилизации, заявил РИА Новости пресс-секретарь Государственного секретариата по миграции (SEM) страны Сэмюэл Висс.

«Государственный секретариат по миграции (SEM) внимательно следит за развитием ситуации на Украине. Поскольку упомянутый вами «окончательный вариант» — это проект, который позже будет обсуждаться в украинском парламенте, мы не можем сейчас высказываться по этому поводу», — сказал он РИА Новости.

Так Висс ответил на вопрос, готова ли Швейцария лишить статуса беженца украинских мужчин, которые теоретически могут получить повестку.

Лидер партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко ранее заявила, что законопроект о мобилизации на Украине — неконституционный.

По мнению депутата Верховной рады Евгения Шевченко, ВСУ мобилизацией загоняют украинцев, как собак, в угол.