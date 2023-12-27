RT в Telegram
Подпишись

Швейцария следит за обсуждением на Украине законопроекта о мобилизации

Короткая ссылка
Швейцария внимательно следит за обсуждением на Украине законопроекта о мобилизации, заявил РИА Новости пресс-секретарь Государственного секретариата по миграции (SEM) страны Сэмюэл Висс.
Швейцария следит за обсуждением на Украине законопроекта о мобилизации
  • РИА Новости

«Государственный секретариат по миграции (SEM) внимательно следит за развитием ситуации на Украине. Поскольку упомянутый вами «окончательный вариант» — это проект, который позже будет обсуждаться в украинском парламенте, мы не можем сейчас высказываться по этому поводу», — сказал он РИА Новости.

Так Висс ответил на вопрос, готова ли Швейцария лишить статуса беженца украинских мужчин, которые теоретически могут получить повестку.

Лидер партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко ранее заявила, что законопроект о мобилизации на Украине — неконституционный.

По мнению депутата Верховной рады Евгения Шевченко, ВСУ мобилизацией загоняют украинцев, как собак, в угол.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить