Турецкий политик Перинчек: корабли НАТО не зайдут в Чёрное море, пока идёт СВО
По его словам, стабильность в Чёрном море будет обеспечена путём сотрудничества стран Черноморского региона.
«Мы ожидаем, что военные корабли НАТО не зайдут в Чёрное море», — цитирует Перинчека РИА Новости.
Ранее Турция, Румыния и Болгария заключили меморандум о борьбе с минами в Чёрном море.
Также президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган во время телефонного разговора с Владимиром Зеленским вновь предложил выступить в качестве посредника в мирных переговорах с Россией.