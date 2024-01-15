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Турецкий политик Перинчек: корабли НАТО не зайдут в Чёрное море, пока идёт СВО

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Председатель турецкой партии Vatan («Родина») Догу Перинчек заявил, что корабли НАТО не зайдут в Чёрное море в ситуации, когда проводится российская специальная военная операция на Украине.

По его словам, стабильность в Чёрном море будет обеспечена путём сотрудничества стран Черноморского региона.

«Мы ожидаем, что военные корабли НАТО не зайдут в Чёрное море», — цитирует Перинчека РИА Новости.

Ранее Турция, Румыния и Болгария заключили меморандум о борьбе с минами в Чёрном море.

Также президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган во время телефонного разговора с Владимиром Зеленским вновь предложил выступить в качестве посредника в мирных переговорах с Россией.

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