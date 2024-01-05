Эрдоган вновь предложил Зеленскому стать посредником в переговорах с Россией
Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на канцелярию турецкого лидера.
Отмечается, что в ходе беседы Эрдоган заявил, что турецкая сторона прилагает усилия для прекращения конфликта как на Украине, так и в секторе Газа.
По данным канцелярии, турецкий президент «выразил готовность Турции взять на себя роль посредника и провести мирные переговоры для достижения мира на Украине».
Ранее Эрдоган призвал все страны мира занять «единую позицию против массовых убийств» в секторе Газа.