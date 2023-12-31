Эрдоган призвал страны занять «единую позицию против массовых убийств» в Газе
- РИА Новости
Об этом он сказал в ходе своего новогоднего обращения к нации.
Турецкий лидер заявил о необходимости убедиться в том, что демократические страны прекратили поддержку террористических организаций.
«Для этого нам необходимо, чтобы все страны и институты заняли единую позицию против массового убийства невинных детей и женщин в Газе», — цитирует его РИА Новости.
Ранее Эрдоган во время выступления в конгрессно-культурном центре сравнил премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху с Адольфом Гитлером.