Эрдоган призвал страны занять «единую позицию против массовых убийств» в Газе

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган призвал все страны мира занять «единую позицию против массовых убийств» в секторе Газа.

Об этом он сказал в ходе своего новогоднего обращения к нации.

Турецкий лидер заявил о необходимости убедиться в том, что демократические страны прекратили поддержку террористических организаций.

«Для этого нам необходимо, чтобы все страны и институты заняли единую позицию против массового убийства невинных детей и женщин в Газе», — цитирует его РИА Новости.

Ранее Эрдоган во время выступления в конгрессно-культурном центре сравнил премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху с Адольфом Гитлером.