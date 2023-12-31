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Эрдоган призвал страны занять «единую позицию против массовых убийств» в Газе

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Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган призвал все страны мира занять «единую позицию против массовых убийств» в секторе Газа.
Эрдоган призвал страны занять «единую позицию против массовых убийств» в Газе
  • РИА Новости

Об этом он сказал в ходе своего новогоднего обращения к нации.

Турецкий лидер заявил о необходимости убедиться в том, что демократические страны прекратили поддержку террористических организаций.

«Для этого нам необходимо, чтобы все страны и институты заняли единую позицию против массового убийства невинных детей и женщин в Газе», — цитирует его РИА Новости.

Ранее Эрдоган во время выступления в конгрессно-культурном центре сравнил премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху с Адольфом Гитлером.

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