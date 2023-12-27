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Эрдоган сравнил Нетаньяху с Гитлером из-за трагедии в секторе Газа

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Турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган во время выступления в конгрессно-культурном центре сравнил премьера Израиля Биньямина Нетаньяху с Адольфом Гитлером.
Эрдоган сравнил Нетаньяху с Гитлером из-за трагедии в секторе Газа
  • AFP

«Чем вы отличаетесь от Гитлера? Они ещё заставят нас скучать по Гитлеру. Разве то, что делает Нетаньяху, хоть сколько-нибудь меньше, чем то, что делал Гитлер? Нет», — цитирует Эрдогана Anadolu.

Как сообщил представитель Минздрава палестинского анклава Ашраф аль-Кудра, число погибших из-за израильских ударов жителей сектора Газа превысило 21 тыс. По оценкам начальника Генштаба Армии обороны Израиля Герци Халеви, война в секторе Газа будет продолжаться ещё несколько месяцев.

В начале декабря турецкий президент заявил, что Биньямина Нетаньяху следует судить в Международном уголовном суде за действия ЦАХАЛ в секторе Газа.

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