Эрдоган сравнил Нетаньяху с Гитлером из-за трагедии в секторе Газа
- AFP
«Чем вы отличаетесь от Гитлера? Они ещё заставят нас скучать по Гитлеру. Разве то, что делает Нетаньяху, хоть сколько-нибудь меньше, чем то, что делал Гитлер? Нет», — цитирует Эрдогана Anadolu.
Как сообщил представитель Минздрава палестинского анклава Ашраф аль-Кудра, число погибших из-за израильских ударов жителей сектора Газа превысило 21 тыс. По оценкам начальника Генштаба Армии обороны Израиля Герци Халеви, война в секторе Газа будет продолжаться ещё несколько месяцев.
В начале декабря турецкий президент заявил, что Биньямина Нетаньяху следует судить в Международном уголовном суде за действия ЦАХАЛ в секторе Газа.