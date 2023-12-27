Число погибших в Газе из-за ударов Израиля превысило 21 тысячу

Число погибших из-за израильских ударов жителей сектора Газа превысило 21 тыс.

Об этом сообщил представитель Минздрава палестинского анклава Ашраф аль-Кудра.

«С 7 октября число погибших в результате израильской агрессии возросло до 21 110», — сообщается в заявлении в Telegram.

Ещё 55 243 человека получили ранения.

Ранее начальник Генштаба Армии обороны Израиля Герци Халеви заявил, что война в секторе Газа будет продолжаться ещё несколько месяцев.

Глава пресс-службы правительства сектора Газа Исмаил ас-Савабта заявил, что система здравоохранения в анклаве находится в состоянии коллапса.