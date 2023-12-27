RT в Telegram
Подпишись

Число погибших в Газе из-за ударов Израиля превысило 21 тысячу

Короткая ссылка
Число погибших из-за израильских ударов жителей сектора Газа превысило 21 тыс.
Число погибших в Газе из-за ударов Израиля превысило 21 тысячу
  • AP

Об этом сообщил представитель Минздрава палестинского анклава Ашраф аль-Кудра.

«С 7 октября число погибших в результате израильской агрессии возросло до 21 110», — сообщается в заявлении в Telegram.

Ещё 55 243 человека получили ранения.

Ранее начальник Генштаба Армии обороны Израиля Герци Халеви заявил, что война в секторе Газа будет продолжаться ещё несколько месяцев.

Глава пресс-службы правительства сектора Газа Исмаил ас-Савабта заявил, что система здравоохранения в анклаве находится в состоянии коллапса.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить