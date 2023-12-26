Глава Генштаба ЦАХАЛ: война в секторе Газа будет продолжаться ещё много месяцев

Начальник Генштаба Армии обороны Израиля Герци Халеви заявил, что война в секторе Газа будет продолжаться ещё много месяцев.

Об этом сообщается на сайте израильской армии.

«У этой войны сложные цели, она ведётся на сложной территории, поэтому война будет продолжаться ещё много месяцев», — отметил Халеви.

Он уточнил, что в данный момент ЦАХАЛ концентрирует усилия на юге сектора Газа, в том числе на Хан-Юнисе, и продолжает углублять достижения на севере анклава.

Ранее издание The Wall Street Journal сообщило, что премьер Израиля Биньямин Нетаньяху назвал три условия достижения мира в секторе Газа, одно из которых — «дерадикализация» всего палестинского общества.

По информации портала Axios, министр стратегического планирования Израиля Рон Дермер обсудит в Вашингтоне с советником президента США по нацбезопасности Джейком Салливаном и главой Госдепа Энтони Блинкеном снижение интенсивности операции в Газе, а также начало новой фазы к концу января.