Глава Генштаба ЦАХАЛ: война в секторе Газа будет продолжаться ещё много месяцев
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Об этом сообщается на сайте израильской армии.
«У этой войны сложные цели, она ведётся на сложной территории, поэтому война будет продолжаться ещё много месяцев», — отметил Халеви.
Он уточнил, что в данный момент ЦАХАЛ концентрирует усилия на юге сектора Газа, в том числе на Хан-Юнисе, и продолжает углублять достижения на севере анклава.
Ранее издание The Wall Street Journal сообщило, что премьер Израиля Биньямин Нетаньяху назвал три условия достижения мира в секторе Газа, одно из которых — «дерадикализация» всего палестинского общества.
По информации портала Axios, министр стратегического планирования Израиля Рон Дермер обсудит в Вашингтоне с советником президента США по нацбезопасности Джейком Салливаном и главой Госдепа Энтони Блинкеном снижение интенсивности операции в Газе, а также начало новой фазы к концу января.