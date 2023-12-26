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Глава Генштаба ЦАХАЛ: война в секторе Газа будет продолжаться ещё много месяцев

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Начальник Генштаба Армии обороны Израиля Герци Халеви заявил, что война в секторе Газа будет продолжаться ещё много месяцев.
Глава Генштаба ЦАХАЛ: война в секторе Газа будет продолжаться ещё много месяцев
  • AP
  • © Leo Correa

Об этом сообщается на сайте израильской армии.

«У этой войны сложные цели, она ведётся на сложной территории, поэтому война будет продолжаться ещё много месяцев», — отметил Халеви. 

Он уточнил, что в данный момент ЦАХАЛ концентрирует усилия на юге сектора Газа, в том числе на Хан-Юнисе, и продолжает углублять достижения на севере анклава.

Ранее издание The Wall Street Journal сообщило, что премьер Израиля Биньямин Нетаньяху назвал три условия достижения мира в секторе Газа, одно из которых — «дерадикализация» всего палестинского общества.

По информации портала Axios, министр стратегического планирования Израиля Рон Дермер обсудит в Вашингтоне с советником президента США по нацбезопасности Джейком Салливаном и главой Госдепа Энтони Блинкеном снижение интенсивности операции в Газе, а также начало новой фазы к концу января.

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