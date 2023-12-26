WSJ: Нетаньяху назвал три условия мира с Палестиной
Об этом пишет The Wall Street Journal.
Кроме того, по словам израильского лидера, палестинское движение ХАМАС должно быть уничтожено, а сектор Газа необходимо «демилитаризовать».
При этом отмечается, что для «демилитаризации» Газы потребуется установить временную «зону безопасности» по периметру Газы, а также начать досмотры на границе с Египтом, чтобы предотвратить провоз оружия в анклав.
Ранее Нетаньяху заявил, что Израиль будет воевать до победы.
Также он заявил о расширении военных действий в секторе Газа.