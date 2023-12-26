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WSJ: Нетаньяху назвал три условия мира с Палестиной

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Премьер Израиля Биньямин Нетаньяху назвал три условия достижения мира в секторе Газа, одно из которых — «дерадикализация» всего палестинского общества.

Об этом пишет The Wall Street Journal.

Кроме того, по словам израильского лидера, палестинское движение ХАМАС должно быть уничтожено, а сектор Газа необходимо «демилитаризовать».

При этом отмечается, что для «демилитаризации» Газы потребуется установить временную «зону безопасности» по периметру Газы, а также начать досмотры на границе с Египтом, чтобы предотвратить провоз оружия в анклав.

Ранее Нетаньяху заявил, что Израиль будет воевать до победы.

Также он заявил о расширении военных действий в секторе Газа.

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