WSJ: Нетаньяху назвал три условия мира с Палестиной

Премьер Израиля Биньямин Нетаньяху назвал три условия достижения мира в секторе Газа, одно из которых — «дерадикализация» всего палестинского общества.

Об этом пишет The Wall Street Journal.

Кроме того, по словам израильского лидера, палестинское движение ХАМАС должно быть уничтожено, а сектор Газа необходимо «демилитаризовать».

При этом отмечается, что для «демилитаризации» Газы потребуется установить временную «зону безопасности» по периметру Газы, а также начать досмотры на границе с Египтом, чтобы предотвратить провоз оружия в анклав.

Ранее Нетаньяху заявил, что Израиль будет воевать до победы.

Также он заявил о расширении военных действий в секторе Газа.