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Нетаньяху заявил о расширении военных действий в секторе Газа

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Армия обороны Израиля расширяет военные операции в секторе Газа.
Нетаньяху заявил о расширении военных действий в секторе Газа
  • РИА Новости

Об этом заявил премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху.

«Мы расширяем военные действия в секторе Газа... Это единственный способ вернуть наших похищенных, уничтожить ХАМАС и гарантировать, что Газа больше не будет угрозой для Израиля», — говорится в сообщении на сайте канцелярии премьера.

Он отметил, что Израиль «полон решимости сражаться до конца».

Ранее сообщалось, что израильская армия заявила об ударах по 200 целям в секторе Газа за сутки.

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