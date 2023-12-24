Нетаньяху заявил о расширении военных действий в секторе Газа

Армия обороны Израиля расширяет военные операции в секторе Газа.

Об этом заявил премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху.

«Мы расширяем военные действия в секторе Газа... Это единственный способ вернуть наших похищенных, уничтожить ХАМАС и гарантировать, что Газа больше не будет угрозой для Израиля», — говорится в сообщении на сайте канцелярии премьера.

Он отметил, что Израиль «полон решимости сражаться до конца».

Ранее сообщалось, что израильская армия заявила об ударах по 200 целям в секторе Газа за сутки.