Нетаньяху заявил о расширении военных действий в секторе Газа
- РИА Новости
Об этом заявил премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху.
«Мы расширяем военные действия в секторе Газа... Это единственный способ вернуть наших похищенных, уничтожить ХАМАС и гарантировать, что Газа больше не будет угрозой для Израиля», — говорится в сообщении на сайте канцелярии премьера.
Он отметил, что Израиль «полон решимости сражаться до конца».
Ранее сообщалось, что израильская армия заявила об ударах по 200 целям в секторе Газа за сутки.