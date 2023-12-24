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ЦАХАЛ: воздушные и военно-морские силы атаковали более 200 целей в секторе Газа

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Израильская армия заявила об ударах по 200 целям в секторе Газа за сутки.
ЦАХАЛ: воздушные и военно-морские силы атаковали более 200 целей в секторе Газа
  • AP

Об этом пишет РИА Новости.

«За прошедшие сутки наземные, воздушные и военно-морские силы IDF нанесли удары примерно по 200 террористическим целям в секторе Газа», — сказано в сообщении ЦАХАЛ.

Ранее в Минздраве сектора Газа сообщили, что количество жителей анклава, погибших с 7 октября из-за ударов Израиля, превысило 20,4 тысячи.

В Армии обороны Израиля заявили, что число погибших с 7 октября военных ЦАХАЛ достигло 485.

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