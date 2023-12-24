RT в Telegram
Подпишись

ЦАХАЛ: число погибших с 7 октября военных Израиля достигло 485

Короткая ссылка
Число погибших с 7 октября военных ЦАХАЛ достигло 485.
ЦАХАЛ: число погибших с 7 октября военных Израиля достигло 485
  • AP
  • © Oded Balilty

Об этом информирует Армия обороны Израиля.

На сайте ЦАХАЛ в материале приведены данные о восьми погибших за 23 декабря военных.

Так, общее число погибших израильских военных достигло 485.

22 декабря Армия обороны Израиля вошла со штурмом в город Калькилия на Западном берегу реки Иордан.

Кроме того, шиитские группировки в составе коалиции «Исламское сопротивление Ирака» впервые заявили, что поразили важную цель Израиля в Средиземном море.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить