ЦАХАЛ: число погибших с 7 октября военных Израиля достигло 485
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Об этом информирует Армия обороны Израиля.
На сайте ЦАХАЛ в материале приведены данные о восьми погибших за 23 декабря военных.
Так, общее число погибших израильских военных достигло 485.
22 декабря Армия обороны Израиля вошла со штурмом в город Калькилия на Западном берегу реки Иордан.
Кроме того, шиитские группировки в составе коалиции «Исламское сопротивление Ирака» впервые заявили, что поразили важную цель Израиля в Средиземном море.