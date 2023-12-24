ЦАХАЛ: число погибших с 7 октября военных Израиля достигло 485

Число погибших с 7 октября военных ЦАХАЛ достигло 485.

Об этом информирует Армия обороны Израиля.

На сайте ЦАХАЛ в материале приведены данные о восьми погибших за 23 декабря военных.

Так, общее число погибших израильских военных достигло 485.

22 декабря Армия обороны Израиля вошла со штурмом в город Калькилия на Западном берегу реки Иордан.

Кроме того, шиитские группировки в составе коалиции «Исламское сопротивление Ирака» впервые заявили, что поразили важную цель Израиля в Средиземном море.