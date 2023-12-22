Иракские группировки впервые сообщили об атаке на израильский объект

Шиитские группировки в составе коалиции «Исламское сопротивление Ирака» впервые заявили, что поразили важную цель Израиля в Средиземном море.

«Исламское сопротивление Ирака», используя необходимое вооружение, поразило жизненно важную израильскую цель в Средиземном море», — передаёт сообщение движения РИА Новости.

Уточняется, что сопротивление остаётся привержено борьбе против оккупации, поддержке палестинского народа в секторе Газа и ответу на «недавние зверства», которые Израиль совершил против палестинцев.

17 декабря сирийское агентство SANA сообщило, что средства противовоздушной обороны отреагировали на воздушные цели. Отмечается, что израильские войска совершили акт агрессии со стороны Голанских высот.

18 декабря Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) нанесла удары по району в Ливане, откуда производились пуски по израильской территории.