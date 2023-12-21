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Нетаньяху: ХАМАС может сдаться или умереть, Израиль будет воевать до победы

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Вооружённый конфликт в секторе Газа завершится лишь тогда, когда будет полностью уничтожено палестинское движение ХАМАС. Об этом заявил премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху.
Нетаньяху: ХАМАС может сдаться или умереть, Израиль будет воевать до победы
  • © AP Photo / Abir Sultan

Говоря на эту тему в коротком обращении к нации, глава израильского правительства подчеркнул, что ЦАХАЛ намерен сражаться до победы. Его заявление приводит РИА Новости.

«Мы не оставим войну, пока не выполним все её цели — полная ликвидация ХАМАС и освобождение всех наших заложников. Выбор, который я предлагаю ХАМАС, очень прост: сдаться или умереть», — отметил он, добавив, что иного выбора у них «нет и не будет».

Нетаньяху добавил, что после ликвидации ХАМАС он будет «работать изо всех сил», чтобы исключить любую угрозу для Израиля, которая может исходить от сектора Газа.

Ранее Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) заявила о расширении зоны боевых действий на центр палестинского анклава.

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