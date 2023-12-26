Axios: израильский министр обсудит в Вашингтоне следующую фазу операции в Газе

Министр стратегического планирования Израиля Рон Дермер обсудит в Вашингтоне с советником президента США по нацбезопасности Джейком Салливаном и главой госдепа Энтони Блинкеном снижение интенсивности операции в Газе, а также начало новой фазы к концу января.

Об этом информирует Axios.

По данным портала, также Дермер намерен обсудить планы относительно Газы на период, последующий за военной операцией.

Кроме того, будет затронута тема нужд Израиля в военной помощи.

Ранее премьер Израиля Биньямин Нетаньяху назвал три условия достижения мира в секторе Газа, одно из которых — «дерадикализация» всего палестинского общества.

Также в секторе Газа сообщили о коллапсе системы здравоохранения.