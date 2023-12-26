Axios: израильский министр обсудит в Вашингтоне следующую фазу операции в Газе
Об этом информирует Axios.
По данным портала, также Дермер намерен обсудить планы относительно Газы на период, последующий за военной операцией.
Кроме того, будет затронута тема нужд Израиля в военной помощи.
Ранее премьер Израиля Биньямин Нетаньяху назвал три условия достижения мира в секторе Газа, одно из которых — «дерадикализация» всего палестинского общества.
Также в секторе Газа сообщили о коллапсе системы здравоохранения.