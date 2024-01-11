Турция, Румыния и Болгария заключили меморандум о борьбе с минами в Чёрном море

Минобороны Турции сообщило о заключении с Румынией и Болгарией меморандума о создании противоминной военно-морской группы в Чёрном море.

Об этом говорится в заявлении турецкого министерства в соцсети X.

По словам министра обороны Турции Яшара Гюлера, боевые действия на Украине создали негативные условия для безопасности в Чёрном море, в частности минную угрозу.

Он добавил, что прошлым летом Турция, Румыния и Болгария решили принять меры для защиты и создать совместную группу.

«Было принято решение, и сейчас оно подписанное перед вами», — цитирует Гюлера ТАСС.

Ранее в районе турецкого порта Эрегли в провинции Зонгулдак на Чёрном море в рыболовные сети попала мина.