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Турция, Румыния и Болгария заключили меморандум о борьбе с минами в Чёрном море

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Минобороны Турции сообщило о заключении с Румынией и Болгарией меморандума о создании противоминной военно-морской группы в Чёрном море.
Турция, Румыния и Болгария заключили меморандум о борьбе с минами в Чёрном море
  • Gettyimages.ru

Об этом говорится в заявлении турецкого министерства в соцсети X.

По словам министра обороны Турции Яшара Гюлера, боевые действия на Украине создали негативные условия для безопасности в Чёрном море, в частности минную угрозу.

Он добавил, что прошлым летом Турция, Румыния и Болгария решили принять меры для защиты и создать совместную группу.

«Было принято решение, и сейчас оно подписанное перед вами», — цитирует Гюлера ТАСС.

Ранее в районе турецкого порта Эрегли в провинции Зонгулдак на Чёрном море в рыболовные сети попала мина.

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