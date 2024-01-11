Турция, Румыния и Болгария заключили меморандум о борьбе с минами в Чёрном море
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Об этом говорится в заявлении турецкого министерства в соцсети X.
По словам министра обороны Турции Яшара Гюлера, боевые действия на Украине создали негативные условия для безопасности в Чёрном море, в частности минную угрозу.
Он добавил, что прошлым летом Турция, Румыния и Болгария решили принять меры для защиты и создать совместную группу.
«Было принято решение, и сейчас оно подписанное перед вами», — цитирует Гюлера ТАСС.
Ранее в районе турецкого порта Эрегли в провинции Зонгулдак на Чёрном море в рыболовные сети попала мина.