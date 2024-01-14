Американский институт на Тайване: делегация США прибудет на остров 14 января

Американская делегация, которая будет состоять из бывшего замглавы Госдепа США Джеймса Штейнберга и экс-советника по нацбезопасности Стивена Хэдли, приедет на Тайвань в воскресенье, 14 января. Об этом заявил Американский институт на Тайване (AIT, де-факто посольство США на Тайване).

AP

Сообщается, что в понедельник, 15 января американская делегация собирается провести ряд встреч с «ведущими политическими деятелями». Кроме того, представители США передадут Тайваню поздравления от американского народа в связи с успешным проведением выборов. Ранее в Китае решительно выступили против посещения членами конгресса США Тайваня. Избранный глава администрации Тайваня Лай Циндэ обратился к властям Китая с призывом признать «новую ситуацию» в Тайваньском проливе. Официальный представитель канцелярии Госсовета КНР по делам Тайваня Чэнь Биньхуа заявил, что Китай будет решительно противостоять действиям, направленным на достижение независимости Тайваня.