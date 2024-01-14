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КНР выразила протест Японии из-за поздравлений с победой на Тайване нового главы

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Китай выражает решительный протест Японии в связи с тем, что японский министр иностранных дел Ёко Камикава поздравила с победой на выборах избранного главу администрации Тайваня Лая Циндэ.
КНР выразила протест Японии из-за поздравлений с победой на Тайване нового главы
  • Gettyimages.ru

Об этом заявило китайское посольство в Японии.

В дипмиссии назвали такой шаг Токио серьёзным вмешательством во внутреннюю политику Китая, а также нарушением принципа «одного Китая».

«Китай выражает сильное недовольство этим и решительный протест», — приводит сообщение РИА Новости.

Ранее избранный глава администрации Тайваня Лай Циндэ обратился к властям Китая с призывом признать «новую ситуацию» в Тайваньском проливе.

Официальный представитель канцелярии Госсовета КНР по делам Тайваня Чэнь Биньхуа заявил, что Китай будет решительно противостоять действиям, направленным на достижение независимости Тайваня.

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