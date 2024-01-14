МИД КНР: тайваньский вопрос является внутренним делом Китая

Тайваньский вопрос является внутренним делом Китая независимо от изменений на острове, заявили в китайском МИД.

Об этом пишет ТАСС.

«Тайваньский вопрос является внутренним делом Китая», — сказано в заявлении ведомства.

Отмечается, что какие бы изменения ни происходили на Тайване, главное, что в мире есть только один Китай и Тайвань является его частью.

Ранее избранный глава администрации Тайваня Лай Циндэ обратился к властям Китая с призывом признать «новую ситуацию» в Тайваньском проливе.

Официальный представитель канцелярии Госсовета КНР по делам Тайваня Чэнь Биньхуа заявил, что Китай будет решительно противостоять действиям, направленным на достижение независимости Тайваня.

Президент США Джо Байден заявил, что Соединённые Штаты не поддерживают обретение Тайванем независимости.