RT в Telegram
Подпишись

МИД КНР: тайваньский вопрос является внутренним делом Китая

Короткая ссылка
Тайваньский вопрос является внутренним делом Китая независимо от изменений на острове, заявили в китайском МИД.

Об этом пишет ТАСС.

«Тайваньский вопрос является внутренним делом Китая», — сказано в заявлении ведомства. 

Отмечается, что какие бы изменения ни происходили на Тайване, главное, что в мире есть только один Китай и Тайвань является его частью.

Ранее избранный глава администрации Тайваня Лай Циндэ обратился к властям Китая с призывом признать «новую ситуацию» в Тайваньском проливе.

Официальный представитель канцелярии Госсовета КНР по делам Тайваня Чэнь Биньхуа заявил, что Китай будет решительно противостоять действиям, направленным на достижение независимости Тайваня.

Президент США Джо Байден заявил, что Соединённые Штаты не поддерживают обретение Тайванем независимости.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2024 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить