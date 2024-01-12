В Йемене заявили, что оружие хуситов при ударах США и Британии не пострадало

Ракетный арсенал и другие вооружения не пострадали в результате авиаударов США и Великобритании, заявил член политбюро хуситов Мухаммед Али аль-Бухейти.

«Нашим ракетам и вооружениям ущерб не причинён. Я связываю это с тем, что они находятся в хорошо защищённых местах, которые сложно разрушить», — заявил РИА Новости аль-Бухейти.

Ранее военный представитель движения «Ансар Аллах» Яхья Сари заявил, что американские и британские военные в ходе операции нанесли 73 удара по йеменской территории.

Члены американского конгресса раскритиковали президента США Джо Байдена, так как он без их одобрения санкционировал удары по Йемену.

Официальный представитель йеменского движения «Ансар Аллах» (хуситы) Мухаммед Абдель Салям заявил, что удары, которые США и Великобритания нанесли по Йемену, не повлекли за собой серьёзного ущерба.