Медведев задумался о реакции Запада на возможный обстрел делегации Британии
- РИА Новости
«Как бы отнеслась западная общественность к тому, что британская делегация попала в центре Киева под обстрел кассетными боеприпасами, как это случилось с мирными жителями нашего Белгорода?» — написал он в Telegram.
Медведев также подчеркнул, что размещение войск Британии на Украине будет объявлением войны России.
Ранее Сунак прибыл в Киев с официальным визитом.
Британский премьер объявит о новом крупном пакете помощи для Украины.
Также сообщалось, что Сунак пообещал поставить Вооружённым силам Украины крупнейшую партию дронов в преддверии своего визита в Киев.