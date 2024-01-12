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Медведев задумался о реакции Запада на возможный обстрел делегации Британии

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Зампредседателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев, комментируя визит премьера Великобритании Риши Сунака в Киев, задумался о реакции Запада в случае, если бы делегация из Лондона попала под обстрел.
Медведев задумался о реакции Запада на возможный обстрел делегации Британии
  • РИА Новости

«Как бы отнеслась западная общественность к тому, что британская делегация попала в центре Киева под обстрел кассетными боеприпасами, как это случилось с мирными жителями нашего Белгорода?» — написал он в Telegram.

Медведев также подчеркнул, что размещение войск Британии на Украине будет объявлением войны России.

Ранее Сунак прибыл в Киев с официальным визитом.

Британский премьер объявит о новом крупном пакете помощи для Украины.

Также сообщалось, что Сунак пообещал поставить Вооружённым силам Украины крупнейшую партию дронов в преддверии своего визита в Киев.

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