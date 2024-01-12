Медведев: размещение войск Британии на Украине будет объявлением войны России

Зампредседателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев заявил, что размещение войск Великобритании на Украине будет означать объявление войны российской стороне.

Об этом он написал в своём Telegram-канале.

Медведев прокомментировал сообщение о том, что британский премьер Риши Сунак приехал в Киев с целью подписания «исторического соглашения», касающегося сферы безопасности.

«Надеюсь, наши извечные враги, наглые британцы, понимают, что размещение их официального воинского контингента на Украине будет означать объявление войны нашей стране», — отметил зампред российского Совбеза.

Ранее Сунак прибыл в Киев с официальным визитом.

Британский премьер объявит о новом крупном пакете помощи для Украины.

Также сообщалось, что Сунак пообещал поставить Вооружённым силам Украины крупнейшую партию дронов в преддверии своего визита в Киев.