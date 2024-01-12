RT в Telegram
Подпишись

Медведев: размещение войск Британии на Украине будет объявлением войны России

Короткая ссылка
Зампредседателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев заявил, что размещение войск Великобритании на Украине будет означать объявление войны российской стороне.
Медведев: размещение войск Британии на Украине будет объявлением войны России
  • РИА Новости

Об этом он написал в своём Telegram-канале.

Медведев прокомментировал сообщение о том, что британский премьер Риши Сунак приехал в Киев с целью подписания «исторического соглашения», касающегося сферы безопасности. 

«Надеюсь, наши извечные враги, наглые британцы, понимают, что размещение их официального воинского контингента на Украине будет означать объявление войны нашей стране», — отметил зампред российского Совбеза.

Ранее Сунак прибыл в Киев с официальным визитом.

Британский премьер объявит о новом крупном пакете помощи для Украины.

Также сообщалось, что Сунак пообещал поставить Вооружённым силам Украины крупнейшую партию дронов в преддверии своего визита в Киев.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2024 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить