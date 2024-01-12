Медведев: размещение войск Британии на Украине будет объявлением войны России
- РИА Новости
Об этом он написал в своём Telegram-канале.
Медведев прокомментировал сообщение о том, что британский премьер Риши Сунак приехал в Киев с целью подписания «исторического соглашения», касающегося сферы безопасности.
«Надеюсь, наши извечные враги, наглые британцы, понимают, что размещение их официального воинского контингента на Украине будет означать объявление войны нашей стране», — отметил зампред российского Совбеза.
Ранее Сунак прибыл в Киев с официальным визитом.
Британский премьер объявит о новом крупном пакете помощи для Украины.
Также сообщалось, что Сунак пообещал поставить Вооружённым силам Украины крупнейшую партию дронов в преддверии своего визита в Киев.