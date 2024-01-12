Премьер Британии Сунак пообещал передать ВСУ крупнейшую партию дронов
- AP
- © Frank Augstein
Об этом говорится на сайте британского правительства.
В релизе сказано, что из £2,5 млрд, выделяемых Лондоном Киеву, не менее £200 млн будет потрачено на программу, подразумевающую быструю закупку и производство тысяч БПЛА для ВСУ.
«Это станет крупнейшей партией дронов, которая Украине когда-либо передавалась иностранным государством», — говорится в заявлении.
Ранее стало известно, что Риши Сунак посетит 12 января Киев и объявит о новом крупном пакете помощи для Украины.