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В НАТО назвали удары США и Британии по хуситам оборонительными

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В НАТО назвали удары Великобритании и США по Йемену оборонительными, сообщает AFP со ссылкой на заявление альянса.
В НАТО назвали удары США и Британии по хуситам оборонительными
  • Gettyimages.ru

«НАТО заявляет, что возглавляемые США удары по хуситам являются «оборонительными», — приводит сообщение РИА Новости.

Ранее США и Великобритания провели военную операцию против хуситов в Йемене.

Позже замглавы йеменского МИД Хусейн аль-Ази заявил, что Лондон и Вашингтон должны быть готовы заплатить высокую цену за массированные удары по Йемену.

Зампредседателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев отметил, что ударами по Йемену США отвлекают внимание от проблемных киевских подопечных.

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