В НАТО назвали удары США и Британии по хуситам оборонительными
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«НАТО заявляет, что возглавляемые США удары по хуситам являются «оборонительными», — приводит сообщение РИА Новости.
Ранее США и Великобритания провели военную операцию против хуситов в Йемене.
Позже замглавы йеменского МИД Хусейн аль-Ази заявил, что Лондон и Вашингтон должны быть готовы заплатить высокую цену за массированные удары по Йемену.
Зампредседателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев отметил, что ударами по Йемену США отвлекают внимание от проблемных киевских подопечных.