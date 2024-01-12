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ЕС намерен отправить три военных корабля в Красное море для защиты судов

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Европейский союз намерен к марту направить по меньшей мере три военных корабля в Красное море, чтобы остановить атаки хуситов на торговые суда.
ЕС намерен отправить три военных корабля в Красное море для защиты судов
  • AP
  • © Olivier Matthys

Об этом пишет портал EUobserver со ссылкой на соответствующий документ.

Ранее агентство Bloomberg писало, что ЕС рассматривает возможность проведения новой военной операции в Красном море на фоне атак хуситов.

«Чтобы операция была эффективной, цель по формированию сил должна включать по крайней мере три эсминца или фрегата», — говорится в публикации.

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что авиаудары Соединённых Штатов по территории Йемена являются очередным пренебрежением международным правом.

США и Великобритания начали военную операцию против хуситов в Йемене.

Замглавы йеменского МИД Хусейн аль-Ази заявил, что Лондон и Вашингтон должны быть готовы заплатить высокую цену за массированные удары по Йемену.

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