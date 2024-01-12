ЕС намерен отправить три военных корабля в Красное море для защиты судов

Европейский союз намерен к марту направить по меньшей мере три военных корабля в Красное море, чтобы остановить атаки хуситов на торговые суда.

Об этом пишет портал EUobserver со ссылкой на соответствующий документ.

Ранее агентство Bloomberg писало, что ЕС рассматривает возможность проведения новой военной операции в Красном море на фоне атак хуситов.

«Чтобы операция была эффективной, цель по формированию сил должна включать по крайней мере три эсминца или фрегата», — говорится в публикации.

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что авиаудары Соединённых Штатов по территории Йемена являются очередным пренебрежением международным правом.

США и Великобритания начали военную операцию против хуситов в Йемене.

Замглавы йеменского МИД Хусейн аль-Ази заявил, что Лондон и Вашингтон должны быть готовы заплатить высокую цену за массированные удары по Йемену.