ЕС намерен отправить три военных корабля в Красное море для защиты судов
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Об этом пишет портал EUobserver со ссылкой на соответствующий документ.
Ранее агентство Bloomberg писало, что ЕС рассматривает возможность проведения новой военной операции в Красном море на фоне атак хуситов.
«Чтобы операция была эффективной, цель по формированию сил должна включать по крайней мере три эсминца или фрегата», — говорится в публикации.
Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что авиаудары Соединённых Штатов по территории Йемена являются очередным пренебрежением международным правом.
США и Великобритания начали военную операцию против хуситов в Йемене.
Замглавы йеменского МИД Хусейн аль-Ази заявил, что Лондон и Вашингтон должны быть готовы заплатить высокую цену за массированные удары по Йемену.