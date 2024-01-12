Росавиация запретила авиакомпаниям полёты над Йеменом

Росавиация запретила российским авиакомпаниям полёты над Йеменом, в том числе транзитные.

Соответствующее сообщение опубликовано в Telegram-канале регулятора.

Отмечается, что такое решение принято в связи с событиями в Йемене и возникшими рисками для безопасности полётов.

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что авиаудары Соединённых Штатов по территории Йемена являются очередным пренебрежением международным правом.

По данным посольства, информации о пострадавших в результате авиаударов Соединённых Штатов и Великобритании по территории Йемена российских гражданах к настоящему моменту нет.