Росавиация запретила авиакомпаниям полёты над Йеменом
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Соответствующее сообщение опубликовано в Telegram-канале регулятора.
Отмечается, что такое решение принято в связи с событиями в Йемене и возникшими рисками для безопасности полётов.
Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что авиаудары Соединённых Штатов по территории Йемена являются очередным пренебрежением международным правом.
По данным посольства, информации о пострадавших в результате авиаударов Соединённых Штатов и Великобритании по территории Йемена российских гражданах к настоящему моменту нет.