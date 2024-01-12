Посольство: данных о пострадавших при ударах США по Йемену россиянах нет

Данных о пострадавших в результате авиаударов Соединённых Штатов и Великобритании по территории Йемена российских гражданах к настоящему моменту нет.

Об этом сообщили в российском посольстве в Йемене.

«По состоянию на утро 12 января информации о росгражданах, пострадавших в результате ночных ударов США и Великобритании по Йемену, в посольство не поступало», — говорится в сообщении.

В дипмиссии добавили, что продолжат следить за ситуацией.

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что авиаудары Соединённых Штатов по территории Йемена являются очередным пренебрежением международным правом.

США и Великобритания начали военную операцию против хуситов в Йемене.

Замглавы йеменского МИД Хусейн аль-Ази заявил, что Лондон и Вашингтон должны быть готовы заплатить высокую цену за массированные удары по Йемену.