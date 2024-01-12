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Депутат Ивлев ответил цитатой Станиславского на прекращение помощи США ВСУ

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Депутат Государственной думы России от крымского региона, генерал-майор запаса Леонид Ивлев ответил цитатой театрального режиссёра Константина Станиславского на заявление Соединённых Штатов о прекращении помощи Вооружённым силам Украины.
Депутат Ивлев ответил цитатой Станиславского на прекращение помощи США ВСУ
  • AFP

Об этом он сказал в беседе с РИА Новости.

Ранее координатор по стратегическим коммуникациям Совета национальной безопасности Белого дома Джон Кирби сообщил, что американское правительство перестало поставлять на Украину оружие и военную технику.

«Пока по Станиславскому: «Не верю!» — заявил Ивлев.

По словам собеседника агентства, Вашингтон может придумать новые программы военной помощи, на которые будут выделены средства, если американским властям это будет выгодно.

Ранее СМИ писали, что США никогда не решатся на поставку ВСУ истребителей пятого поколения F-35 Lightning II из-за опасения попадания их к России.

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