Соединённые Штаты никогда не решатся на поставку Вооружённым силам Украины истребителей пятого поколения F-35 Lightning II из-за опасения попадания их к России.

Об этом в статье для издания The National Interest заявил обозреватель Харрисон Касс.

«F-35 неизбежно собьют. Сбитый F-35 даст России возможность изучить технологии истребителя», — говорится в публикации.

По мнению Касса, любая техническая информация об этих самолётах приведёт к победе России.

Кроме того, говорится в публикации, Вашингтон видит риски в том, что необученные лётчики ВСУ увеличат потери таких истребителей.

Ранее СМИ писали, что российский истребитель Су-35 зарекомендовал себя в качестве крайне эффективного противника американским истребителям.