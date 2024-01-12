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NI: США никогда не отправят Украине истребители F-35

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Соединённые Штаты никогда не решатся на поставку Вооружённым силам Украины истребителей пятого поколения F-35 Lightning II из-за опасения попадания их к России.
NI: США никогда не отправят Украине истребители F-35
  • globallookpress.com
  • © Staff Sgt. Kaitlyn Ergish

Об этом в статье для издания The National Interest заявил обозреватель Харрисон Касс.

«F-35 неизбежно собьют. Сбитый F-35 даст России возможность изучить технологии истребителя», — говорится в публикации.

По мнению Касса, любая техническая информация об этих самолётах приведёт к победе России.

Кроме того, говорится в публикации, Вашингтон видит риски в том, что необученные лётчики ВСУ увеличат потери таких истребителей. 

Ранее СМИ писали, что российский истребитель Су-35 зарекомендовал себя в качестве крайне эффективного противника американским истребителям.

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