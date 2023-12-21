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NI: российский самолёт Су-35 — эффективный противник для истребителей США

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Российский истребитель Су-35 зарекомендовал себя в качестве крайне эффективного противника американским истребителям, пишет издание The National Interest.
NI: российский самолёт Су-35 — эффективный противник для истребителей США
  • РИА Новости
  • © Минобороны РФ

«Этот истребитель поколения 4++ зарекомендовал себя как крайне эффективный конкурент современных американских истребителей, включая F-15 Eagle, F/A-18 Super Hornet и даже F-35 Lightning II», — говорится в публикации.

Как отметил автор статьи, российские истребители обладают уникальными особенностями, например возможностью развивать сверхзвуковую крейсерскую скорость в течение долгого времени.

Ранее бывший высокопоставленный украинский чиновник пожаловался, что используемые ВСУ истребители МиГ-29 уступают в эффективности российским Су-35.

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