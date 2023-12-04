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WP: на Украине пожаловались, что используемые ВСУ МиГ-29 хуже Су-35 ВС России

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Бывший высокопоставленный украинский чиновник пожаловался, что используемые Вооружёнными силами Украины истребители МиГ-29 уступают в эффективности российским Су-35.
WP: на Украине пожаловались, что используемые ВСУ МиГ-29 хуже Су-35 ВС России
  • РИА Новости

Об этом пишет газета The Washington Post.

«Представьте МиГ и Су-35 в небе. Мы их не видим, а они нас видят. Мы не можем догнать их, а они могут догнать нас», — рассказал чиновник в беседе с газетой.

По его словам, именно по причине неэффективности украинских МиГ-29 Киев стремится как можно быстрее получить западные истребители F-16.

Ранее отставной американский подполковник Дэниел Дэвис заявил, что российские средства противовоздушной обороны собьют все истребители F-16, которые будут поставлены ВСУ.

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