Бывший высокопоставленный украинский чиновник пожаловался, что используемые Вооружёнными силами Украины истребители МиГ-29 уступают в эффективности российским Су-35.

Об этом пишет газета The Washington Post.

«Представьте МиГ и Су-35 в небе. Мы их не видим, а они нас видят. Мы не можем догнать их, а они могут догнать нас», — рассказал чиновник в беседе с газетой.

По его словам, именно по причине неэффективности украинских МиГ-29 Киев стремится как можно быстрее получить западные истребители F-16.

Ранее отставной американский подполковник Дэниел Дэвис заявил, что российские средства противовоздушной обороны собьют все истребители F-16, которые будут поставлены ВСУ.