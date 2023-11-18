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Офицер ВС США Дэвис: российские силы ПВО собьют все F-16 в зоне спецоперации

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Российские средства противовоздушной обороны собьют все истребители F-16, которые будут поставлены Вооружённым силам Украины. Такое мнение высказал отставной американский подполковник Дэниел Дэвис.
Офицер ВС США Дэвис: российские силы ПВО собьют все F-16 в зоне спецоперации
  • РИА Новости

На своём YouTube-канале он заявил, что российские системы ПВО являются более эффективными и современными по сравнению с украинскими и американскими. 

«На Западе и в НАТО давно существуют опасения, что, если случится прямое столкновение России и НАТО, их ПВО и истребители Су-35 будут представлять огромную угрозу для F-16», — сказал Дэвис.

Офицер добавил, что F-16 достаточно старые, а обучение украинских лётчиков займёт много времени.

Ранее в Пентагоне заявили, что поставка Западом F-16 Киеву не изменит фундаментально расстановку сил.

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